AEX: angst voor nieuwe eurocrisis

De stijgende rente heeft een vervelend rafelig randje: de dreiging van een nieuwe eurocrisis.

Hoge schulden gecombineerd met een hoge rente maken ongewenste overheidsmaatregelen onvermijdelijk. In Europa is de schuldenlast 95,6% van het bnp. In Frankrijk is dat 113% en in Italië 151%. In de VS (137%) en Japan (266%) is het hoog, maar deze landen hebben een goed werkende kapitaalmarkt. Europa mist de eenheid van een kapitaalmarkt. De ECB mag dan wat ‘spelen’ met de rente, maar veel verder komt men niet. De ECB heeft gisteren als verwacht de rente met 75 basispunten verhoogd.

De Amerikaanse futures wijzen op een daling, de Nasdaq staat zelfs 1,5% in de min. Dat is terug te vinden in de lagere koersen voor de techaandelen in de AEX. Azië ook flink lager. Nikkei -1,0%, Shanghai -2,3% en Hong Kong -3,8%.

Euro/dollar -0,2% op 0,9950. Duitse Bunds +0,05 op 2,04%. US Bonds +0,04 op 3,9792%. Brent -1,1% op 95,88 dollar.

Top-5 AEX-aandelen met de meeste charttechnische ruimte voor een daling: JET, Besi, ASM, UMG en Aegon.

