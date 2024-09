AEX: ASML blijft het meest kansrijke aandeel

De meeste Nederlandse beleggers trekken zich weinig aan van de wereldwijde dalingen van de beurskoersen afgelopen augustus. Dat blijkt uit de ING BeleggersBarometer, die deze maand op 116 staat, vijf punten hoger dan vorige maand.

De daling van beurskoersen deed de meeste beleggers relatief weinig en een volgende koersdaling zal voor driekwart van de beleggers ook geen reden zijn om hun beleggingsgedrag aan te passen. Beleggers zijn deze maand positiever over hun eigen beleggersportefeuille en de te verwachten ontwikkeling van de AEX, wat zorgt voor een lichte verbetering van het beleggerssentiment. Over beleggen in olie en gas zijn de meningen verdeeld.

Beleggers positiever

De onrust op de beurs in augustus deed 68% van de beleggers relatief weinig en voor 78% van de beleggers geldt dat zij naar aanleiding van de daling geen actie rondom hun beleggingen ondernamen. In september zijn beleggers positiever gestemd. Zij zijn bijvoorbeeld positiever over de waarde van hun eigen beleggersportefeuille. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Hoewel de AEX nog niet volledig is hersteld van de dip van begin augustus, zien beleggers dat herstel zeer snel kan volgen. Zo hebben zij ook een gunstiger voorspelling voor de komende 3 maanden en verwachten minder beleggers dat de AEX index gaat dalen.” De verwachting voor de AEX stand voor de maand december is 912. ASML Holding blijft volgens het grootste deel van de beleggers (17%) het meest kansrijke AEX-bedrijf voor de komende drie maanden, hoewel het animo voor dit aandeel sinds juni steeds wat kleiner lijkt te worden.

Amerikaanse futures staan iets lager : In de Verenigde Staten zal deze week uit het banenrapport naar verwachting blijken dat de niet-agrarische loonlijsten in september met 145K zijn gestegen. Het werkloosheidspercentage zal naar verwachting op 4,2% blijven en de loongroei kan zijn vertraagd tot 0,3%.

Europa: Uit voorlopige gegevens zal naar verwachting blijken dat de inflatie in de eurozone is gedaald tot de doelstelling van de ECB van 2%, het laagste niveau sinds juni 2021. De inflatie in Duitsland zal waarschijnlijk dalen tot 1,7%, het laagste niveau sinds februari 2021, en in Italië tot 0,8%. PMI-gegevens zullen naar verwachting wijzen op aanhoudende zwakte, met een stagnerende Spaanse productiesector en scherpere krimpen in Italië en Zwitserland.

Azië Nikkei -5%, China gesloten : De Nikkei 225 Index daalde met 5% tot ongeveer 38.000. Japanse aandelen verloren terrein onder druk van een sterke yen-rally na de resultaten van de regerende verkiezingen van de Liberaal-Democratische Partij afgelopen vrijdag. Voormalig minister van Defensie Shigeru Ishiba, die als minder gematigd werd gezien dan zijn rivaal Sanae Takaichi, won het leiderschap van de regerende partij van Japan, waardoor hij in feite de volgende premier werd. Ondertussen bleek uit vandaag vrijgegeven gegevens dat de Japanse detailhandelsverkopen in augustus meer stegen dan verwacht, terwijl de industriële productie zwakker was dan verwacht. Technologieaandelen leidden de daling, met forse verliezen van Lasertec (-9,6%), Tokyo Electron (-7,1%), Disco (-6%), SoftBank Group (-5,9%) en Advantest (-5%). Exportzware aandelen daalden ook, waaronder Toyota Motor (-6,9%), Nintendo (-4,9%) en Sony Group (-4,2%).

AEX (917) nadert bovengrens van de bandbreedte / Veel aandelen staan al boven de bovengrens

