AEX: Azië hoger ondanks angst inflatie

Op Europese aandelenmarkten zullen vandaag een mooie herstelbeweging laten zien. In een tradersmarkt komt winst na verlies, en omgekeerd.

Analisten met inflatieverwachtingen struikelen over elkaar heen. Het rendement op Duitse 10-jarige staatsleningen is in 1 ½ maand gestegen van min 0,52% naar min 0,18%. Op basis van de inflatieverwachting is een stijging van de 10-jarige rente mogelijk tot boven de 2,5% in een gezond economisch klimaat. Alleen is daar momenteel geen sprake van, zodat de stijging van de rente makkelijk kan afvlakken. Dat neemt niet weg dat er veel angst in de markt zit. Onbeantwoord is echter de vraag of het de angst voor de rente is of de afname van de winstgroei waarvoor beleggers bang zijn.

In Azië is China nog gesloten. Nikkei +0,4%, Sensex +0,8%, Hong Kong +2,3% en Australië +0,7%. De presidenten van China en de VS zullen elkaar voor het einde van het jaar online spreken. Nu is eigenlijk al wel duidelijk dat het dispuut over Taiwan niet tot spanningen zal leiden en dat een handelsoorlog moet worden voorkomen.

Euro/dollar 1,1555. Bitcoin -0,5% op 55.102. Goud -0,2% op 1.759. Brent -0,5% op 80,70 dollar.

De WisdomTree Brent Crude Oil staat op 6,29 euro. Om 2019 was dat nog ruim 8 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

