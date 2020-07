AEX bang voor Lagarde

Beleggers zullen vandaag een afwachtende houding aannemen vanwege de ECB-meeting. Angst regeert.

De wereldeconomie en de westerse economieën in het bijzonder zijn bezig met een grote reset. De coronacrisis heeft de digitale inrichting van de samenleving een enorme push gegeven hoe we nu en in de toekomst zullen gaan werken. Tegen deze achtergrond is het succes van de beursintroductie van de Chinese chipmaker SMIC eenvoudig te verklaren. De koers sprong met 245% omhoog.

Meevallende groei

De economische cijfers die vandaag zijn gepubliceerd zijn positief. In China is de economie in Q2 met 3,2% gegroeid na een daling van 6,8% in Q1. In juni steeg de industriële productie met 4,8% na +4,4% in mei. De huizenprijs steeg met 4,9% op jaarbasis. De daling van de detailhandelsverkoop zet door: -1,8% in juni na -2,8% in mei. Positief is vooral de ontwikkeling van de investeringen in vaste activa. De cijfers geven aan dat de ondernemers weer vertrouwen hebben in groei. Over de eerste 6 maanden daalden de investering met 3,1% na een daling van 6,3% over de eerste 5 maanden.

Bang voor Lagarde

Toch lagere koersen op de aandelenmarkten in Azië. Nikkei -0,7%, Shanghai -1,4%, Hong Kong -1,2%, Kospi -0,8% en Australië -0,8%. Beleggers kijken de kat uit de boom. Belangrijk is dat ECB-president Lagarde niet indiceert dat monetaire verruiming zal worden verkrapt vanwege verbeterde economische vooruitzichten. De Europese rente kan dan oplopen. Daardoor ligt de euro er sterker bij met een euro/dollar van 1,1407 en een euro/yuan van 7,9808.

De AEX (577,56) werkt toe naan een wijzing van de trend ofwel van een daling naar een stijging. Zowel haussiers als baissiers zullen dat ervaren. De RSI staat op weekbasis niet hoog genoeg om een correctie te verwachten.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

