AEX beetje ingedut in een opgaande markt

De Bank of England heeft de rente ongewijzigd gelaten, maar staat op scherp om extra crisismaatregelen te nemen.

Beleggers laten dit gelaten over zich heenkomen. Ze zijn eraan gewend geraakt dat centrale banken geld in de economie blijven pompen als dat nodig is. Beleggers krijgen wat meer oog voor obligaties. Pimco vergroot in ieder geval de blootstelling. Waarom niet. De centrale banken houden de rente wel laag, Ongetwijfeld totdat de overheden hun oplopende schulden hebben weten te verminderen en/of de rentelasten flink hebben weten te reduceren.

De Aziatische aandelenmarkten nemen een afwachtende houding aan. Japan is weer open. Nikkei +0,1%. Shanghai -0,2%. De Chinese export is tegen alle verwachtingen in met 3,5% gestegen in april tegen een raming van min 12,1% en een daling van 6,6% in maart. De import daalde met 14,2% in april tegen een raming van min 12,4% en een daling van 1% in maart. Australië -0,6%. Australië heeft in maart een recordoverschot op de handelsbalans gerealiseerd van 10,6 miljard Australische dollars.

Euro/dollar 1,0834. Euro/yuan 7,6840. Goud +0,1% op 1.690,50. Brent -0,3% op 29,64 dollar. Duitse Bunds +0,008 op min 0,495%. US Bonds -0,01 op 0,703%.

AEX

De AEX (505,55) heeft te maken met een licht afbrokkelende bovengrens van de bandbreedte. Deze is bovendien beneden de vorige top gekomen. Enige voorzichtigheid is dus op z’n plaats. De haussiers zijn ietwat ingedut.

