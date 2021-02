AEX begint hoger in een lager Europa

De AEX is de laatste beursdag van de week hoger begonnen. ING is de sterkste stijger met een winst van 4,1%.

In het VK is het BNP in Q4 met 1% gestegen na een krimp van 16,1% in Q3. Tegenvaller is de ontwikkeling van de industriële productie. Die steeg in december met slechts 0,2% na een plus van 0,3% in november. De FTSE is -0,4%. De index heeft een bandbreedte van 5.650-7000 bij een huidige stand van 6.528.

De AEX staat 0,3% hoger/ Elders in Europa voornamelijk verliezen. DAX -0,7%, Frankrijk -0,5%, Spanje -1,2% en Stoxx 50 -0,4%. De winst voor de AEX heeft vooral te maken met de stijging van ING. De voorsprong kan gemakkelijk worden ingeleverd. De Amerikaanse futures staan 0,4% in de min.

Ook lagere koersen in Azië. Nikkei en Sensex -0,2%. Australië -0,6%. De Chinese markten zijn nog gesloten.

Euro/dollar 1.2103. Euro/yuan 7,7923.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

