AEX benut deel opwaartse potentie

De AEX zal vandaag wat van de opwaartse potentie benutten.

In Europa zullen de beursindices vandaag met rond de 0,5% plussen, zo blijkt in de premarkt. De RSI geeft aan dat de AEX eerder oversold dan overbought is. Het prijsmomentum wint aan kracht. De bovengrens van de bandbreedte ligt op 590 op dagbasis. Qua sentiment blijft alles bij het oude: coronacrisis is nog niet onder controle en VS-president Trump blijft kolen op het vuur gooien van de spanning met China. Het mag niet worden uitgesloten dat over enige tijd een visumplicht voor Hong Kong wordt ingesteld, en dat aan Amerikanen deze nauwelijks zal worden versterkt.

In Azië is Japan vandaag dicht. Australië +1,5%, Kospi +1,4%, Shanghai +0,4% en Hing Kong -0,4%. In China is de inflatie in juli uitgekomen op 2,7% tegen 2,5% in juni. Euro/dollar 1,1798. Euro/yuan 8,2237. Goud -0,2% op 2.030,44. Brent +0,9% op 44,80 dollar. Duitse Bunds -0,01 op min 0,51%. US Bonds onveranderd 0,57%.

