AEX benut elke kans

De AEX (592,36) zal elke strohalm grijpen om hogere koersen neer te zetten.

Technisch is het positief dat de index een krachtige aanzet doet om weer boven de ondergrens van de bandbreedte te komen. Er zijn diverse krachten achter de aanzet voor een opgaande beweging richting het voortschrijdend gemiddelde van 607. In de premarket staan de Europese indices tot 0,4% in de plus.

Amerika was gisteren tot 1,34% hoger voor de Nasdaq vanwege een meevallende PMI-industrie (januari 50,9 tegen 47,8 in december), geen renteverhoging in Australië, de charttechnische positie van vele markten met onder meer een lage RSI en wat hogere koersen in Azië. Het herstel van Shanghai van 0,21% is echter te weinig na de daling van gisteren. Daarvoor had de index vandaag met minimaal 2,5% moeten stijgen, wat tegen de achtergrond van het coronavirus aan de hoge kant zou zijn. Nikkei +0,10%, Hong Kong +0,95%, Australië +0,57% en Kospi +1,49%.

De daling van de euro/yuan naar 7,7428 is een reflectie van de zoektocht naar een normalisering van de markten. Euro/dollar 1,1058. Goud -0,21% op 1.579 dollar. Brent +0,55% op 54,75 dollar. Duitse Bunds -0,010 op min 0,445%. US Bonds +0,024 op 1,544%.

