AEX bescheiden van start

De AEX is woensdag licht hoger van start gegaan. Na vijftien minuten handelen stond de index 0,1% hoger op 915,09. Beleggers zijn nog steeds terughoudend na de beëdiging van Trump. Gisteren sloot Wall Street hoger en nabeurs publiceerde Netflix uitstekende cijfers over het afgelopen kwartaal.

De AEX sloot dinsdag 0,3% lager op 914,64 punten. De index bewoog vlak door de dag. Beleggers zijn bevreesd voor de plannen van Trump voor invoertarieven voor Europese producten. ASML moest gisteren het meest inleveren: -2,1%.Besi daalde met 1,8% en ASMI verloor 1,3%. RELX en Wolters Kluwer waren de grootste stijgers, al waren de plusjes bescheiden. In de Midkap was Fugro een opvallend grote daler met een verlies van 4,8%. Andere Europese beurzen sloten gisteren wel hoger, in tegenstelling tot de Amsterdamse beurs.

De Amerikaanse beurzen waren dinsdag positief gestemd. Het was de eerste dag dat er via de reguliere Amerikaanse beurzen gehandeld kon worden na de inauguratie van president Donald Trump. De S&P 500 steeg 0,7% tot 6.040 punten. De Nasdaq won 0,6% tot 19.742 punten en de Dow Jones-index noteerde 1% hoger op 43.922 punten.

Netflix presenteerde gisteravond nabeurs goede kwartaalcijfers. De streamingdienst heeft in het vierde kwartaal van 2024 bijna twee keer zo veel abonnees erbij gekregen als analisten hadden verwacht. Live-programma’s, waaronder de bokswedstrijd tussen Jake Paul en Mike Tyson, en American football-wedstrijden van de NFL tijdens de kerstdagen waren redenen voor het succes. Het aandeel ging in de nabeurshandel met zo’n 12% omhoog.

Het aantal nieuwe betalende abonnees steeg met 18,9 miljoen, waar analisten gemiddeld rekenden op een toename van 9,77 miljoen betalende klanten.

De Aziatische beurzen.stonden vanochtend overwegend lager, op de Japanse beurs na. De Nikkei-index won 1,6% op 39.663,43 punten. De andere beurzen verloren door de Amerikaanse dreiging van hogere importtarieven voor Chinese producten. “Nadat Trump al 25% (extra) importheffingen had aangekondigd voor Mexico en Canada, heeft hij gisteren het idee geopperd om de importheffingen op Chinese goederen per 1 februari met 10% te verhogen. Niets is nog zeker, maar het past wel in de verwachtingen van analisten. En hoewel die 10% als eerste stap nog wel lijkt mee te vallen, wordt er op de Chinese beurzen vanmorgen negatief op gereageerd. Het is dan ook slecht nieuws voor China, dat op het World Economic Forum in Davos nog wel heeft beloofd meer te zullen importeren”, stelt Simon Wiersma van ING.

