AEX: beurswijsheid werkt niet (meer)

De Europese aandelenmarkten zullen zich vandaag nauwelijks laten inspireren door de betere stemmig in Azië. De lagere noteringen voor de Amerikaanse futures zullen zwaarder wegen.

De ING BeleggersBarometer is in mei licht gedaald naar 127 na twee maanden stabiliteit op 135 en 136. Deze daling komt door een negatievere verwachting rondom de AEX: minder beleggers denken dat deze gaat stijgen. Ook zagen minder beleggers de afgelopen maand een stijging in de waarde van hun beleggingsportefeuille en juist meer beleggers zagen een daling. De verwachte stand van de AEX blijft voor het eerst in maanden stabiel. “Ondanks de daling van de BeleggersBarometer laten de meeste beleggers (88%) zich niet leiden door het beursgezegde ‘Go away in May, but remember to come back in September’”, aldus Bob Homan, hoofd ING Investment Office. “Deze beurswijsheid werkt wat mij betreft niet echt. Uitschieters met flinke koersdalingen in de zomers van 2001 en recenter 2022 vertekenen het beeld, want in 20 van de afgelopen 30 jaren gaat de beurs in de zomer gewoon omhoog. Ik denk dat beleggers er dan ook goed aan doen zich niet door deze seizoenstrategie te laten leiden. De meeste beleggers zijn niet van plan binnen enkele maanden uit te stappen (67%), maar degenen die dat wel van plan zijn, doen dat met name om pas weer in te stappen als de beurs een stuk lager staat (16%).”

Amerikaanse futures staan iets lager, maar Wall Street is dan ook dicht vandaag. Azië hoger door het positieve sentiment van vrijdag in de VS. Van de Amerikaanse analisten verwacht minder dan 50% dat de Fed de rente in september zal verlagen. Nikkei en Shanghai +0,3%, Sensex bijna onveranderd, Hong Kong +0,4%. Euro/dollar 1,0848. Brent +0,3% op 82,34 dollar. Bitcoin nauwelijks hoger op 68.710 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19805 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht