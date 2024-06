AEX beweegt positief boven kantelpunt

De financiële markten staan vandaag vooral in het teken van het rentebesluit van de Bank of England.

De kans op een renteverlaging door de Bank of England is klein. Een grafiek op CNBC maakt dat duidelijk. De headline CPI mag dan in de buurt van de doelstelling staan van 2%, maar de core CPI heeft nog een lange weg te gaan.

Fundamenteel hebben de markten te maken met een daling van de registratie van nieuwe auto’s in Europa met 3,0%, de daling van de Duitse producentenprijzen van 3,3% naar 2,2% en de ongewijzigde rente in China. Allemaal niet erg spannend, evenals de wil van NN om een belangrijke partij te zijn in het Nederlandse betalingsverkeer.

De markt lijkt er weinig voor te voelen om het kantelpunt voor de AEX te testen. Dat punt in de vorm van de PROC lig op 917 bij aan AEX van 924,78,

