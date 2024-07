AEX biedt hoop

De AEX is in een razendsnel tempo gedaald naar de ondergrens van de bandbreedte. Dat biedt hoop.

Goed voor het sentiment is de uitspraak van Trump is dat hij Taiwan zal laten betalen voor hulp als hij president is, omdat zij inmiddels wereldproducent van chips zijn.

Vandaag is het ECB-dag. Portfoliomanager Konstantin Veit (Pimco) stelt dat een tweede renteverlaging in september volgt en de ECB de rente nu dus op 3,75% houdt. “Volgens president Lagarde kan de ECB door de sterke arbeidsmarkt de tijd nemen om nieuwe informatie te verzamelen. Als gevolg hiervan heeft de ECB geen haast om de rente verder te verlagen, zullen beslissingen per vergadering worden genomen en zullen de cijfers in de komende maanden bepalen hoe snel de ECB extra restricties opheft.”

Markten

Amerikaanse futures staan hoger: Dow +0,2%, Nasdaq +0.8%. Europa heeft de opgaande lijn te pakken. AEX +0.5%. Nikkei -2,0%, wat een na-ijleffect is van de verliezen voor techaandelen. Shanghai +0,5%. Taiwan -1,0%. Hong Kong +0,6%. Euro/dollar 1,0929. Brent +0,7% op 85,67 dollar door daling olievoorraad VS.

