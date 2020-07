AEX biedt kansen tijdens correctie

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag volop meedoen aan de correctiefase.

De AEX en DAX staan in de premarket 0,6% in de min. Amerika was gisteren tot 2% lager en toont vanmorgen nog geen tekenen van herstel. Azië is overwegend lager: Nikkei -1,2%, Kospi -0,2%, Hong Kong -0,2% en Australië -0,2%. Alleen Shanghai ligt er beter bij met een winst van 1,1%. China is het enige grote, belangrijke land dat de economie op kwartaalbasis (+11,5%) sterker heeft zien groeien dan op jaarbasis (+3,2%). Het is een indicatie dat een V-vormig herstel van de economie mogelijk is.

Euro/dollar staat voor traders hoog in de bandbreedte op 1,1729. Euro/yuan is 8,2165. Goud -0,2% op 1.951,85. Brent -0,1% op 40,95 dollar. Duitse Bunds -0,01 op min 0,51%. US Bonds onveranderd op 0,58%.

De AEX (566,33) staat op een haar na verwijderd van de ondergrens van de bandbreedte en het 200-daags gemiddelde. Het plaatje heeft veel weg van april 2019. De AEX stond toen aan de vooravond van een stijging.

