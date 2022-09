AEX biedt meer potentie dan risico

De meningen van analisten loopt te sterk uiteen om een duidelijke beweging te mogen verwachten op de aandelenmarkten.

Cathie Wood, baas van Ark Invest, wil van de dip gebruik maken door aandelen te kopen. BlackRock denkt daar duidelijk anders over: “In het huidige klimaat met hoge volatiliteit, aanhoudende inflatie en toenemende zorgen over de groei geven wij de voorkeur aan een selectieve aanpak om de veerkracht van portefeuilles te vergroten. Tactisch gezien nemen we een neutraal standpunt in ten opzichte van aandelen van ontwikkelde markten.” Weer anderen lijken hun heil te zoeken bij commodities. De Refinitiv Commodity CRB Index staat echter gevaarlijk dicht bij het 200-daags gemiddelde. Een negatieve doorbraak zal leiden tot een negatief sentiment, wat wel goed is voor minder gespannen inflatieverwachtingen. De index staat op 307. Begin juli is al een keer een aanval gedaan op de steun van 280. Een nieuwe aanval kan leiden tot een doorbraak en daling van de index naar rond de 200.

In Japan is het tekort op de handelsbalans in augustus uitgekomen op 2,8 miljard yen tegen 0,7 miljard een jaar geleden. Het wordt gezien als een teken van onderliggende kracht van de Japanse economie. Een weerslag op de oliemarkt heeft het niet. Brent staat 0,2%lager op 93,90 dollar.

Amerikaanse futures willen graag omhoog. Eerst zien dan geloven in de huidige tradersmarkt. Azië verdeeld. Nikkei +0,2%, Shanghai -1,0%, Sensex -0,2% en Hong Kong +0,6%. Rentes afwachtend. Euro/dollar 0,9971.

Scan

