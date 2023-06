AEX biedt niet veel ruimte

De Europese aandelenmarkten hebben een hoop impulsen te verwerken. Het resultaat zal een vrij stabiele AEX zijn. Er is niet veel ruimte voor een stijging.

In Nederland staat de inflatie onder druk. Op basis van de Europese norm is deze in juni gedaald naar 6,4% van 6,8% een maand eerder. De Hollandse rekenmethode van het CBS komt uit op 5,7% tegen 6,1% een maand eerder. Energie is lager maar boodschappen zijn fors duurder.

ECB

De ECB zal niet wakker springen van deze daling. De monetaire teugels worden strak gehouden. Er is niet veel nodig voor een kentering. Een sterk aantrekkende Chinese economie is zo’n gevaar voor de inflatie, omdat de yuan dan duurder wordt en daarmee inflatie wordt geïmporteerd. De Chinese PMI is in juni uitgekomen op 49,0 tegen 48,8 in mei. De Duitse importprijzen zijn in mei met 9,1% gedaald, wat een mooie opsteker is voor de inflatie. Het is vooral te danken aan de lagere prijzen voor energie.

Amerikaanse futures staan onveranderd. Nikkei -0,2%, Shanghai +0,7%, CSI 300 +0,6%, Sensex +0,8% en Hong Kong onveranderd. Brent onveranderd 75 dollar.

AEX blijft hangen in smalle bandbreedte.

