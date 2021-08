AEX biedt nog ruimte

Het gaat moeizaam op de effectenbeurzen. Toch is er nog ruimte.

Covid is een blok aan het been van de opgaande beweging. De WHO heeft gezegd dat het aantal coronabesmettingen de komende maanden met 50% kan toenemen tot 300 miljoen begin volgend jaar.

In Hong Kong heeft het Chinese automerk Li Auto haar beursdebuut gemaakt. Het aandeel wordt al langer verhandeld in Frankfurt. De koers verdubbelde op 30 euro in de periode mei/juli. Daarna volgde een correctie naar 25,40 euro.

Hong Kong is vandaag onveranderd. Nikkei +0,6%, Shanghai -0,9%, CSI 300 -0,7%, Sensex en Australië vrijwel onveranderd. Euro/dollar 1,1742. Euro/yuan 7,6046. Bitcoin +0,8% op 45.904, goud onveranderd 1.751 en Brent nauwelijks hoger op 71,46 dollar. Duitse Bunds -0,01 op min 0,4650%. US Bonds +0,01 op 1,3421%.

De AEX (775,84) heeft op basis van de bandbreedte ruimte voor een stijging van ongeveer 10 punten.

