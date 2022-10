AEX biedt ruimte bij een dalende trend

Aandelenmarkten geven verwarrende signalen af. Negatief is de dreiging van een recessie. Positief is de Britse minister van Financiën zijn nieuwe plannen vandaag zal onthullen. Verder kan een impuls uitgaan van de kwartaalcijfers.

Geopolitieke spanningen, verhoogde marktvolatiliteit en het snelste tempo van verkrapping door centrale banken ooit, storten ontwikkelde landen in een recessie waarbij de inflatie voorlopig hoog blijft. Dat schrijft Andrew Balls, Chief Investment Officer Global Fixed Income bij Pimco. “De huidige volatiele tijden vereisen voorzichtigheid en flexibiliteit, zeker nu obligaties door hogere rentes juist aantrekkelijker zijn. Met hogere yields voor alle looptijden is het nu interessanter om in obligaties te beleggen. Van hoogwaardige vastrentende markten mag nu worden verwacht dat zij rendementen opleveren die veel meer in overeenstemming zijn met de lange termijngemiddelden.” Het geeft aan dat beleggen in obligaties meer een technische aangelegenheid (arbitrage) is dan een fundamentele.

Futures staan hoger vooruitlopend op de kwartaalcijers. Azië kijkt meer naar de rente en de dreigng van een recessie. Nikkei -1,4%, Shangai -0,3%, Sense -0,2% en Hong Kong -0,3%. China-president Xi heeft tijdens het CCP-congres gezegd dat een snell groei van de economie niet noodszakelijk is. Xi streeft naar een Chinese techindustrie, dus een die niet afhankelijk is van het buitenland.

Euro/dollar 0,9741. Euro/yuan weer bover de7,0. Duitse Bunds +0,06 op 2,3610%. US Bonds -0,03 op 3,9795%. Brent +0,9%op 92,46 dollar. Bitcoin/dollar -0,3% op 19.274.

AEX-aandelen waarvan de koers meer dan 1% boven het voortschrijdend gemiddelde staan: Ahold, Akzo, Shell, AecelorMittal en Randstad.

Scan

