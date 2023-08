AEX biedt veel ruimte voor een daling op weekbasis

De weekgrafiek lijkt duidelijk aan te geven dat de index kan dalen tot tenminste 700 met een uitloop naar 650. De RSI geeft aan dat nog even flink aan de beursboom moet worden geschud.

Beleggers zijn bevreesd dat de Fed de monetaire teugels zal aantrekkelen uit vrees voor de gevolgen van de opwaartse druk onder de inflatie. In Japan was in juli de inflatie 3,3% tegen een veel lagere raming van 2,5% Tegenover de daling van energieprijzen (elektra -16,6%) stonden hogere prijzen voor kleding, huishoudelijke zaken en voedsel. In het VK is de winkelverkoop met 1,2% gedaald in juli tegen een verwachting van -0,5% en +0,6% in juni.

De Amerikaanse futures zijn onveranderd en daarmee bevreesd door de inflatie. Azië lager. Nikkei -0,6%, Shanghai -0,8%, Sensex -0,4% en Hong Kong -2,0% doordat het Chinese vastgoedimperium Evergrande uitstel van betaling heeft aangevraagd in de VS. Euro/dollar 1,0869. Brent +0,4% op 84,42 dollar.

AEX biedt veel ruimte voor een daling op weekbasis.

