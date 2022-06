AEX: bij draai is ruimte voor een stijging tot boven de 700 (+top 10)

Het optimisme op de aandelenmarkten is weer terug. Hogere koersen, maar niemand weet voor hoe lang.

Het is positief dat de Nederlandse economie in Q1 nog een kleine groei liet zien van 0,4%. Alleen zullen de meeste Europese beleggers het voor kennisgeving aannemen. Belangrijker is dat Fed-president Powell twee dagen heeft gezegd dat de Fed zich volledig zal inzetten om de inflatie te bestrijden. Hij heeft gezegd de instrumenten in handen te hebben. Misschien is tijd wel het beste wapen. Als prijzen zich stabiliseren is de inflatie over een jaar genormaliseerd, maar natuurlijk niet de koopkracht. In Japan was de inflatie in mei 2,5% net als in april.

Amerikaanse futures staan hoger. De Nasdaq biedt de meeste winst (+1,2%). Dat proces moet aanhouden voordat een nieuwe opgaande beweging betrouwbaar overkomt. Nikkei +1,2%, Shanghai +1,1%, CSI 300 +1,3%, Sensex +0,5%, Hong Kong +2,0% en Australië +0,9%.

Euro/dollar 1,0535. Duitse Bunds +0,01 op 1,4390%. US Bonds onveranderd 3,0908%. Bitcoin/dollar +0,4% op 20.881. Brent onveranderd 110,11 dollar.

Scan top 10 AEX/AMX

AEX: bij draai is ruimte voor een stijging tot boven de 700

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17447 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht