AEX + bitcoin omhoog

De beursbal blijft stuiteren. Voor vandaag worden opwaartse krachten verzameld na het zwakke klimaat van gisteren.

Het is positief dat de Nasdaq in de voorbeurs sterker oploopt dan de S&P. Het is een teken van kracht. Ook de futures voor de Europese markten staan in de plus. Ook Azië is hoger. Nikkei +0,4%, Shanghai +0,6%, CSI 300 +1,2%, Sensex +1,5% en Hong Kong +2,5%. Tencent +3,3%, Alibaba +5,4% en Meituan +3,8%. Blijf oog houden voor de Oekraïne-oorlog. Turkije kan toetredeng van Zweden en Finland tot de NAVO blokkeren.

Euro/dollar +0,1% op 1,0447. Bitcoin/dollar +1,8% op 30.429. Er schijnt voor 3 miljard aan bitcoins te zijn verkocht tijdens de koersval van terra. Op 30.000 heeft zich nu een mooie bodem gevormd. Van een negatieve doorbraak is geen sprake.

Duitse Bunds -0,01 op 0,9370%. US Bonds +0,04 op 2,9240%. Brent onveranderd op 114,18 dollar.

Mooie bodemvorming bitcoin

