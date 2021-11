AEX: Black Friday

Op Black Friday is alles in de uitverkoop, dus ook de aandelen.

Verliezen lopen in de premarket op tot boven de 2%. De angst voor corona is terug, omdat een nieuwe variant is ontdekt in Zuid-Afrika. Bij mij in China is een van de grootste dreiging besmette mensen die met het vliegtuig komen. Inmiddels is op de meeste plekken de quarantaine al 4 weken.

Azië is flink lager. Nikkei -2,5%, Shanghai -0,6%, Sensex -2,2%, Hong Kong -2,6%, Australië -1,7%. Ook de olieprijs krijgt een flinke tip met een verlies van 3,0% voor Brent op 79,75 dollar. Euro/dollar 1,1238. Bitcoin -2,4% op 57.638 dollar.

AEX

De AEX laat op 807,55 een ogenschijnlijk aantrekkelijke RSI zien. Het lijkt haussiers niet veel te bieden te hebben in combinatie met een dalende trend.

