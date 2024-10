AEX blijf opletten

De aandelenmarkten worstelen tussen de lagere economische verwachtingen en de effecten van de rente.

Het IMF verlaagde zijn wereldwijde groeiprognose voor 2025 naar 3,2%, een daling van 0,1 procentpunt ten opzichte van de raming van juli. Het IMF waarschuwde voor toenemende risico’s zoals conflicten en handelsprotectionisme, maar prees de centrale banken voor het beheersen van de inflatie zonder recessies te veroorzaken. Het bbp van de VS zal nu naar verwachting met 2,8% groeien in 2024, hoger dan de 2,6% in juli. De eurozone daarentegen zal dit jaar naar verwachting met 0,8% groeien (tegenover 0,9% in juli), aangezien de Duitse economie nu tot stilstand komt, vergeleken met een eerder voorspelde groei van 0,2%. Ook voor China (4,8% vs. 5%) en Japan (0,3% vs. 0,7%) werden de groeiprognoses naar beneden bijgesteld. Ondertussen stijgt het BBP van het VK sneller (1,1% versus 0,7%) en blijven de groeiprognoses voor India stabiel op 7%.

Op de aandelenmarkten blijft het gooien en smijten. Slechts een bedrijf kan voor een stemmingswisseling zorgen, zoals gisteren in de VS de koersdaling van McDonald’s met 6% door een waarschuwing voor de gezondheid door het eten van bepaalde hamburgers. Amerikaanse futures staan iets lager. Nikkei -0,9& terwijl de IPO van Metro leidde tot een winst van 45%. Een opsteker voor Europa is het meevallende resultaat van Deutsche Bank. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders bedroeg in het derde kwartaal 1,461 miljard euro vergeleken met de 1,047 miljard euro die werd verwacht in een peiling onder analisten. Shanghai is +0,8% als na-ijleffect van de genomen stimulerende maatregelen. Euro/dollar is 1,0803.

Crude Oil -0,2% op 71,63 dollar: WTI-futures op ruwe olie daalden woensdag naar $ 71 per vat, waardoor de winst van de vorige sessie werd teruggegeven, gebukt onder een groter dan verwachte opbouw van de Amerikaanse voorraden. Uit API-gegevens bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week met 1,6 miljoen vaten zijn gestegen, meer dan een verdubbeling van de verwachte stijging van 0,7 miljoen vaten. De voorraden benzine en destillaat daalden echter in de periode. Ondertussen houden de markten de diplomatieke inspanningen in het Midden-Oosten nauwlettend in de gaten. Niettemin blijft er bezorgdheid bestaan over de langetermijnvooruitzichten voor de vraag naar olie van de grootste importeur. Bovendien blijft de vrees bestaan dat de wereldwijde oliemarkt in de komende kwartalen zou kunnen omslaan in een overschot, terwijl de verwachtingen voor Amerikaanse renteverlagingen zijn afgenomen.

AEX opletten

AEX-index heeft de stijgende trend verbroken, wat in eerste instantie een minder snelle stijging voorspelt. Een kop-schouder patroon is in ontwikkeling. Een definitieve doorbraak van de steun bij 861, liefst bij een stijgende omzet, voorspelt een verdere daling. De index heeft steun rond 860 punten en weerstand rond 922 punten. De RSI-curve laat een dalende trend zien, dit kan een vroeg signaal zijn voor het begin van een dalende trend van de koers. De index is totaal gezien technisch neutraal voor de middellange termijn.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20324 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht