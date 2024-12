AEX blijft dicht bij huis

De beurzen in Europa en in Hongkong hielden de laatste dagen vanwege Kerstmis de deuren gesloten. Alle beurzen zijn vrijdag wel open gegaan. De AEX ging bij opening 0,4% achteruit, maar wist dit later te herstellen tot een vrijwel vlakke stand. Veel handelaren hebben vrij en daarom wordt een zeer rustige handel verwacht.

ASML (-0,2%) leverde in, ondanks een koopaanbeveling van Barron’s. De chipmachinefabrikant staat op het kooplijstje van Barron’s voor 2025. De zakensite verwijst naar de ‘aantrekkelijke waardering’ in combinatie met de dominante marktpositie en de aansluiting bij belangrijke trends.

Op Wall Street werd gisteren wél gehandeld. Er was geen sprake van een Santa Claus rally, want de Amerikaanse aandelenkoersen bleven dicht bij huis. De S&P 500 daalde fractioneel naar 6.037,59 punten en de Nasdaq verloor 0,1% op 20.020,36 punten. De Dow Jones index won 0,1% op 43.325,80 punten.

Azië was vanmorgen positief gestemd. Een uitschieter was de Japanse beurs. In Japan steeg de Nikkei 2251 met 1,8% en sloot op 40.281,16. De Hang Seng-index klom in Hongkong 0,4%,In Zuid-Korea stond de Kospi echter op een verlies van 0,8%.Dat laatste had te maken met oplaaiende politieke onrust in Zuid-Korea.

Japanse beleggers waren positief over een meevallend inflatiecijfer voor de hoofdstadTokyo. Dit cijfer wordt als indicatief voor de gehele Japanse inflatie gezien.

De markt in Amsterdam liet dinsdag een kleine stijging zien. De AEX-index eindigde de verkorte handelsdag op 876 punten, een stijging van 0.5%. Investtech noemde het ‘een zwakke stijging’.

“Het is een slaperige tijd van het jaar. De instellingen handelen niet echt. Het is een beetje meer retailgedreven. Dus wat er aan het einde van het jaar gebeurt, is niet per se een indicatie voor hoe januari en februari verlopen”, zei een analist bij de zender CNBC.

