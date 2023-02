AEX blijft kwetsbaar

De Europese aandelenmarkten zullen een afwachtende houding aannemen totdat economische data in de VS zijn gepubliceerd over het persoonlijke inkomen en de consumentenuitgaven.

De angst voor de rente blijft bestaan. Ook na de publicatie van de Amerikaanse BNP-cijfers over Q4: +2,7% op jaarbasis tegen een eerdere raming van +2,9%. In Japan is de inflatie in januari uitgekomen op 4,3% tegen +4,0% een maand eerder.

Amerikaanse futures staan iets lager tot -0,3% voor de Nasdaq. Azië lager. Alleen een mooie winst voor de Nikkei van 1,2% na een feestdag. Shanghai -0,7%, CSI 300 -1,1%, Sensex +0,2% en Hong Kong -1,7%. Brent +0,9% op 82,94 dollar. Euro/dollar 1,0598.

