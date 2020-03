AEX blijft kwetsbaar (zet coronaslachtoffers eens in een ander perspectief)

Aandelenmarkten blijven kwetsbaar, maar de kans op een mooie herstelbeweging neemt toe.

Acties van centrale banken en overheden wegen zwaarder dan de extreem hoge volatiliteit. Het omzetverloop in enkele toonaangevende ETF’s geeft aan dat het dringen is geweest bij de uitgang. Veelal zijn extreem hoge omzetten een signaal voor het einde van de beweging. Natuurlijk zal het coronavirus gemakkelijk voor nieuwe onrust kunnen zorgen. Als Nederland even groot zou zijn als China zouden er omgerekend meer dan 5.000 doden zijn. In Italië zelfs meer dan 80.000. Voor alle duidelijkheid in China zijn 3.245 mensen van de 1,4 miljard overleden door de gevolgen van het coronavirus.

Azië

Azië is hoger. Hong Kong en Australië staan meer dan 2,1% in de plus. De Kospi is zelfs 4,4% hoger. Shanghai moet het doen met een winstje van 0,5%. De rente voor kredieten is ongewijzigd gebleven. Waarschijnlijk wil men daar een signaal mee afgeven dat de bestrijding van het coronavirus effectief is geweest en dat geen aanvullende steun noodzakelijk is. Japan was dicht vanwege een feestdag.

Euro/dollar blijft onder druk staan op 1,0734. Euro/yuan is 7,6347. Goud +0,4% op 1.485,00. Brent +2,1% op 29,07 dollar. Duitse Bunds -0,074 op min 0,241%. US Bonds +0,29 op 1,158.

AEX

De AEX (422,75) staat in de voorbeurs op een winst van 0,6% bij een stijging van de DAX van 0,9% en een onveranderde Dow. De AEX kan stijgen tot 475 als beleggers door koopjesjacht een opgaande beweging inzetten. Het blijft volatiel en fundamenteel niet volledig betrouwbaar.

