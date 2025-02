AEX blijft rond recordstand noteren

De AEX is maandagochtend vlak geopend. Na vijftien minuten handelen stond de index marginaal hoger op 946,88 punten. Het Damrak heeft vandaag geen richting van Wall Street, omdat de Amerikaanse beurzen gesloten zijn.

Prosus zette vandaag zijn rally voort. Het aandeel steeg 2,8%.

Met een minimale stijging van 0,03 punten zette de AEX vrijdag voor de tweede dag elkaar een slotrecord neer. De hoogste slotstand ooit is nu 946,61 punten. De index stond het grootste deel van de dag op winst, maar beleggers leken aan het eind van de beursweek wat winst te nemen.

Deze week staan er minder bedrijfscijfers op het programma dan vorige week. Wel komen ASR, Philips en Vopak woensdag met hun kwartaalcijfers naar buiten. Een dag later is onder meer Aegon aan de beurt.

De Dow Jones Industrial sloot vrijdag 0,4% lager. De Nasdaq pluste 0,4% en de S&P 500 eindigde onveranderd op 6114.63, punten, een fractie onder zijn recordslot van 6118,71 punten drie weken geleden. Vandaag zijn de Amerikaanse beurzen op Presidents’ Day gesloten.

De Aziatische beurzen noteerden maandagochtend verdeeld. De Nikkei liet nog wel een kleine plus zien, maar de beurzen in Shanghai en Hongkong stonden in de min.

