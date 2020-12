AEX blijft ruimte zoeken voor een aanval op de 630

Beleggers beginnen bang te worden dat ze de stijgende aandelenkoersen mislopen.

De futures op de Amerikaanse markten staan hoger. S&P en Nasdaq plussen meer dan 1% in de premarket. Ook hogere koersen in Azië. Nikkei +1,4%. Shanghai eveneens +1,4%, Kospi +1,7% en Australië +1,1%.

Fed-president Powell zei gisteren dat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie extreem onzeker zijn als gevolg van de coronacrisis. Optimisten zullen dat snel uitleggen als een aanhoudend lage rente, wat goed is voor de waardering van aandelen. Tegelijkertijd lijkt de opgaande beweging te worden gevoed door de angst bij sommige beleggers dat zij de hausse mislopen.

In Duitsland is de werkloosheid in oktober uitgekomen op 4,5%, even hoog als de maand daarvoor. In Rusland is de PMI-industrie gedaald naar 46,3 in november van 46,9 een maand eerder. In India is de PMI-industrie in november gedaald naar 56,3 van 58,9 in oktober.

Euro/dollar 1,1667. Euro/yuan 7,8434. Goud +0,6% op 1.787,90. Brent -0,2% op 47,50 dollar. Rentemarkten zijn onveranderd.

