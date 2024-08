AEX bouwt kracht op maar is nog kwetsbaar

De Europese aandelenmarkten moeten het vandaag vooral hebben van de inflatiecijfers en het herstel van de Japanse beurs.

Dit is positief voor de trend en ontwikkeling van de inflatie; het biedt hoop voor Europa. “Het reguliere loon in het VK, exclusief bonussen, steeg in de drie maanden tot juni 2024 met 5,4% j-o-j, het laagste sinds augustus 2022, na een stijging van 5,8% in de voorgaande drie maanden en marktprognoses van 4,6%. Ondertussen bedroeg het werkloosheidspercentage in het land 4,2%, onder de consensus van 4,5% en het laagste sinds december tot februari”, schrijft TradingEconomics. Het is nu wachten op de Amerikaanse inflatiecijfers.

De aandelenmarkten winnen duidelijk aan kracht. Amerikaanse futures staan voorzichtig hoger, maar dat is niet vreemd gezien de waarde die wordt gehecht aan de inflatiecijfers die later vandaag bekend worden gemaakt. Opvallend krachtig is het herstel van de Nikkei met een winst van 3,4%. Het momentum werd grotendeels gedreven door de technologie- en financiële sectoren van het land, met Rakuten Group en Trend Micro met respectievelijk 8,7% en 7,6%. CNBC: “Het parlement van het land is van plan volgende week een speciale zitting te houden om het besluit van de Bank of Japan om de rente vorige maand te verhogen te bespreken.” China is afwachtend. Euro/dollar 1,0935. Brent -0,7% op 81,77 dollar.

Chart AEX bouwt kracht op, maar is nog kwetsbaar voor tegenvallers

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

