AEX breekt weerstandsniveau

De AEX is de nieuwe week positief van start gegaan. Na ongeveer tien minuten handel stond de index 0,3% hoger op 916,56 punten. Het Damrak krijgt vandaag geen richting vanuit de VS. Wall Street houdt de deuren gesloten, vanwege de viering van Martin Luther King Day.

De AEX steeg vrijdag 0,7% naar 914,24 punten. Het hield zo goed stand boven de 900-puntengrens. IMCD ging aan kop met een koerswinst van 3,2%. UBS verhoogde het koersdoel en Barclays zette het aandeel op de kooplijst. De chipbedrijven moesten wat inleveren na de sterke koerswinsten op donderdag.

Vandaag kwam PostNL met winstwaarschuwing. Het postbedrijf heeft in 2024 minder winst behaald dan was voorzien. De resultaten in het vierde kwartaal waren onvoldoende. Er is aan het eind van het jaar minder kerstpost verstuurd dan was verwacht. Ook de marges bij de pakketbezorging vielen tegen. PostNL zou pas eind februari de cijfers over 2024 publiceren. Het aandeel verloor bij opening ruim 3%.

De Amerikaanse beurzen waren vrijdag positief gestemd. De S&P 500 won 1% op 5.996,66 punten, de Dow Jones index steeg 0,8% op 43.487,83 punten en de Nasdaq sloot 1,5% hoger op 19.630,20 punten. Vandaag is de beëdiging van de nieuwe Amerikaanse president, Donald Trump. Onder het presidentschap van Biden wist de Dow Jones ruim 38% te stijgen, de S&P ongeveer 54% en de Nasdaq circa 43%, zo blijkt uit Dow Jones Market Data.

De Aziatische beurzen zijn de nieuwe week positief van start gegaan. De Hang Seng index in Hongkong koerste maandag 2,5% hoger, terwijl de Nikkei index in Tokio 1,2% won.

Investtech: “De AEX-index heeft de dalende trend verbroken, wat in eerste instantie een minder snelle daling voorspelt. De index heeft een weerstandsniveau verbroken en een koopsignaal gegeven volgens de lange termijn trading range strategie. De index nadert de weerstand bij 922 punten, dit kan een neerwaartse reactie geven. De index is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht