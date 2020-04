AEX, Brent & Shell

De AEX blijft het gevecht met de grens van 500 niet uit de weg gaan.

Menigeen zal moedeloos worden van het geslinger van de AEX om de 500. Na enkele hoopgevende dagen volgt weer een klap. De daling van gisteren heeft te maken met het misleidende effect van de olieprijs. Het overschot geeft aan dat er voldoende smeerolie is voor de economie. Het gevaar van de daling zit enkel en alleen bij een eventuele kredietcrisis door omvallende producenten van schalie-gas in de VS, maar de Fed heeft inmiddels voldoende ervaring met de bestrijding van dit soort van brandhaarden.

Brent & Shell

De olieprijs staat vandaag weer onder zware druk. Brent is -12,8% op 16,88 dollar. Bezitters van aandelen RD Shell (15,05 euro) zullen hier moedeloos van worden. Het beste kunnen zij aandelen bijkopen om de gemiddelde aankoopprijs te verlagen. De maandgrafiek voor RD Shell geeft aan dat de koers veel te sterk is doorgeschoten met een daling beneden de ondergrens (18 euro) van de bandbreedte.

Azië is vandaag overwegen hoger. India +1,4%, Shanghai +0,4%, Kospi +0,9% maar Nikkei -1,2%. Euro/dollar is 1,0862. Euro/yuan is 7,7032. Goud onveranderd op 1.684,55. Duitse Bunds +0,01 op min 0,47%. US Bonds -0,005 op 0,566%.

