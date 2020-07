AEX brokkelt af

Koersen staan onder lichte druk, maar van paniek is nog geen sprake.

In de premarket staan de Europese indices en daarmee de AEX rond de 0,5% in de min. Het valt nog mee vergeleken de dalingen in Azië, waar in sommige landen de knokkelkoorts in de plaats is gekomen van het coronavirus. Nikkei -0,7%, Shanghai -1,3%, Kospi -1,2%, Hong Kong -2,1% en Australië -0,7%. Markten hebben last van de ontwikkeling van het coronavirus in de VS en hernieuwde spanningen tussen China en de VS nadat de VS Chinese hoogwaardigheidsbekleders heeft beschuldigd van het schenden van de mensenrechten van moslims in de opvoedkampen in Xinjiang.

De spanningen tussen China en de VS komt echter niet tot uitdrukking in de onder druk staande euro/yuan op 7,9028. Euro/dollar is 1,1268. Goud -0,4% op 1.797,20. Brent -1,4% op 41,74 dollar uit angst voor een verslechtering van de economische verwachtingen. Sommige cijfers blijven tegenvallen. Zo daalde de industriële productie in Nederland in mei met 12,5% na een daling van 11% in april.

De AEX (567,38) staat op het punt de trendlijn te doorbreken. De ondergrens van de bandbreedte ligt net iets beneden de 550.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

