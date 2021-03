AEX brokkelt licht af. Meest kwetsbare aandelen

De aandelenmarkten zullen vandaag een afwachtende houding aannemen.

In de premarket staan de indices vrijwel onveranderd. De AEX staat boven de 700, maar dat is geen garantie voor een verdere opmars. De aandelenmarkten zullen in de komende weken kleur moeten bekennen: of naar de 850 of naar de 600. Vooruitlopend op de Paasdagen hoeven geen grote stappen te worden verwacht. Goede Vrijdag is de markt gesloten.

Gunstig

De economische signalen zijn niet slecht. In China steeg de PMI-industrie naar 51,9 in maart van 50,6 in februari; de PMI-dienstverlening is zelfs gestegen naar 56,3 tegen 51,4 een maand eerder. In het VK is in 2020-Q4 de economie met 1,3% gestegen tegen een eerdere raming van 1,0% bij een stijgend ondernemersvertrouwen. In Duitsland is de werkloosheid fractioneel gedaald naar 4,5%, aangepast voor seinzoeneffecten. In Australië steeg het aantal bouwvergunningen met 21,6% in februari na een daling van 19,4% in januari. In Japan is de daling van de start van nieuwbouw (-3,7%) lager dan verwacht.

Gevaar

Probeer maar eens tegen deze achtergrond de rente laag te houden. Duitse Bunds onveranderd min 0,28%. US Bonds +0,01 op 1,73%. Angst voor de ontwikkeling kan gemakkelijk leiden tot winstnemingen. Nikkei -0,8%, Shanghai -0,5%, CSI 300 -1,0%, Sensex -1,0% en Australië +0,8%.

Euro/dollar 1,1720. Euro/yuan 7,7030. Bitcoin +1,5% op 59.614, goud +0,2% op 1.687 en Brent +0,5% op 64,47 dollar.

Top 5 AEX/AMX-aandelen met hoogste RSI: Arcadis, IMCD, Signify, PostNL en AkzoNobel.

