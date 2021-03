AEX brokkelt verder af

Aandelenkoersen zullen in Europa onder lichte druk staan. De angst voor de rente regeert.

In de premarket staan de futures voor de DAX en Stoxx 50 een half procent in de min. De Nasdaq staat -0,9% en de S&P -0,2%. De techsector wordt extra zwaar getroffen door de stijging van de rente. Hetzelfde in Azië: Shanghai -1,0% en China CSI 300 -1,9%. Nikkei -0,2%, Hong Kong -0,8% en Australië -0,7%.

Export

De Chinese export is in de afgelopen 2 maanden met 60,6% gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar bij een groei van de import met 22,2%. Het handelsoverschot is hierdoor gestegen tot 103 miljard dollar, maar het heeft merkwaardig genoeg niet geleid tot spanningen op de valutamarkt. Euro/dollar is 1,1914. Euro/yuan 7,7662. Een jaar geleden zou de afwachtende houding van de valutamarkt ondenkbaar zijn geweest.

Het verschil

Duitse Bunds +0,01 op min 0,34%. US Bonds +0,03 op 1,58%. De Fed lijkt minder moeite te hebben met de oplopende rente dan de ECB, wat niet onlogisch is gezien het verschil in economische groei: VS +4,1% tegen min 0,6% in Europa, wat in belangrijke mate wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen in Italië (-1,9%) en Frankrijk (-1,4%).

Bitcoin +4,1% op 50.924, goud +0,4% op 1.707 en Brent +2,1% op 67,49 dollar.

Top-5

Top-5 AEX-aandelen en ETF’s met laagste RSI: Just Eat Takeaway, iShares Clean Energy ETF, Galapagos, Ahold Delhaize en VanEck Biotech ETF.

De AEX is op 653,87 niet ver meer verwijderd van de ondergrens van de bandbreedte van 647.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

