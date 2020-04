AEX & Corona

Het coronavirus is terug op de aandelenmarkten. Koersen binnen de AEX staan weer onder druk.

In Europa zullen de verliezen vrijdag oplopen tot 2%. Amerikaanse futures wijzen op een lage opening. Het coronavirus slaat haussiers om de oren. VS-president Trump wil mogelijk de maatregelen verlengen tot minimaal het begin van de zomer. De ontwikkeling van de Amerikaanse werkloosheid geeft aan hoe snel de economie is verslechterd. Sommigen zien in de afname van de toename een kentering, maar vergeet niet dat de schade al is aangebracht. PMI-diensten daalde naar 27,0 in april van 39,8 in maart, de laagste stand ooit. De PMI-industrie duikelde van 48,5 naar 36,9, het laagste punt in 133 maanden. ECB-president Lagarde heeft gezegd dat het bbp in de eurozone in een slechtste scenario met 15% kan dalen.

Het coronaplaatje versombert door het uitblijven van een probaat medicijn. Gilead Sciences heeft slechte resultaten behaald met remdesivir. De kans op een tweede golf neemt toe als geen medicijn wordt gevonden. De ziekte slaat hard toe als de bevolking meent zich niet te moeten beschermen tegen besmetting als in Zweden, waar mensen lekker op een terrasje zitten onder het genot van een aerosol-waaier van bacillen.

Azië

Aandelenmarkten in Azië zijn lager. De verliezen variëren van 0,3% voor de Hang Seng tot 0,8% voor de Nikkei. De euro/dollar is lager op 1,0768 nadat de Europese leiders akkoord zijn gegaan met een herstelfonds van 1.000 miljard euro. De euro/yuan is 7,6360. Goud beweegt niet sterk met een verlies van 0,3% op 1.723,90. Brent is 3,1% hoger op 21,99 dollar. Duitse Bunds onveranderd op min 0,42%. US Bonds -0,02 op 0,50%.

AEX

De AEX (504,92) zit de ruimte verschrompelen voor een opgaande beweging op basis van de bandbreedte. Op dagbasis is deze gedaald naar 520. Pessimisme moet echter niet de overhand krijgen. Op weekbasis ligt de bovengrens op 690 op weekbasis.

