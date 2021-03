AEX: Correctie bij mislukte aanval op 700

Een hogere rente en inflatie zijn nauwelijks af te wenden.

De vraag is of de economische groei dat kan bijbenen. Zo niet dan zal een aanval op de magische grens van 700 voor de AEX uiterst moeizaam zijn. Een correctie naar 600 of lager is dan mogelijk. Een directie of uitgesteld doorbraak van de AEX zal in beide gevallen leiden tot een stijging richting de 850. Vanaf 600 betekent dat een winst van meer dan 40%, bij een stijging vanaf 700 is dat 21%. Timing loont.

Eddy Schekman

