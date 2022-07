Blik op AEX, Dow en S&P. Correctie van 35 of 50%?

Het is niet te hopen voor de beleggers dat Nouriel Roubini, emeritus hoogleraar aan de Stern School of Business in New York, gelijk krijgt. Hij gaat ervan uit dat de gifbeker nog lang niet leeg is. Bij een gewone recessie zou het koersgemiddelde met zo’n 35% dalen, wat past binnen de correctiepratronen van Elliott Wave.

“Maar de econoom die beroemd werd omdat hij de kredietcrisis voorspelde, gaat nog veel verder. Hij vreest dat de wereld nu een ‘stagflatoire schuldencrisis’ te wachten staat. De crash op de aandelenmarkt kan dichterbij de 50% uitkomen”, zo wordt hij aangehaald op het FD.

Ondenkbaar is het niet, wanneer naar diverse markten wordt gekeken met een zuiver theoretische langetermijn blik op de charts. Voor vrijwel alle markten geldt: de opgaande beweging is begonnen in de periode 1980-1990. De pieken van 1999 en 2006 horen bij elkaar en maken allebei onderdeel uit van een correctie op de eerdere stijging. Daarna is fase 3 van de opgaande beweging begonnen. Nu zitten we in correctiefase 4.

Dow Jones

Voor de Dow Jones liggen belangrijke steunen rond 27.000 en 18.000.

S&P 500

Steun ligt voor de S&P 500 rond de 3.500 en 2.200

AEX

Voor de AEX kunnen de steunniveaus worden berekend op 630 en 540

Vandaag

De Amerikaanse indices staan in de premarket 0,6% lager. De fysiek mrkten zijn vandaag gesloten vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag. Azië is verdeeld en kan niet overtuigen. Nikkei +0,5%, Shanghai +0,1%, Sensex -0,3%, Hong Kong -0,5% en Australië +1,2%. Euro/dollar 1,0427. Duitse Bunds -0,14 op 1,2260%. US Bonds -0,07 op 2,9040%. Bitcoin/dollar -1,6% op 19.101. Brent -0,3% op 111.33 dollar.

Scan AEX-aandelen op dagbasis

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17480 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht