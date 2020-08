AEX daalt bij tegengestelde krachten

De AEX laat duidelijke tegengestelde krachten zien.

De trend voor de AEX op dagbasis is omgeslagen naar een daling, waarmee de markt lijkt aan te geven dat opnieuw naar de ondergrens van de bandbreedte zal worden gegaan. Deze ligt op 548 tien punten beneden het huidige niveau. Daarentegen vertoon de trend op weekbasis een stijging, wat een indicatie is dat de markt denkt dat ruimte is voor een stijging van de AEX naar 600. Conclusie: In deze door traders gedreven markt zullen de koersen tijdelijk onder druk staan.

Ook Azië is lager. De Chinese export is in juli met 7,2% gestegen na +0,5% in juni. De import daalde met 1,4% in juli na +2,7% in juni. Economische cijfers van Australië zijn weinig bemoedigend. De economie zal dit jaar met 6% krimpen en daarna achtereenvolgens 5% en 4%, wat impliceert dat de economie pas in 2022 weer op het niveau uitkomt van 2019, vooropgesteld dat zich tegenvallers voordoen.

Iedereen blijft de aandelenmarkten pimpen, soms op het onzinnige af. Volgens Goldman Sachs kan de S&P met 11% stijgen als voor het einde van het jaar een coronavaccin wordt gevonden. Dat lijkt me een lastig verhaal, omdat wetenschappers nog niet weten hoe het coronavirus zich in het menselijk lichaam ontwikkelt. Sinds eind juni is de S&P al met 11% gestegen op de berichten over de kans op een coronavaccin. De S&P is vanuit de bodem in maart met 43% gestegen. Vandaag: Europa tot 0,7% lager, Nikkei -0,8%, Shanghai -1,5%, Australië -0,7% en Hong Kong -2,3%.

Euro/dollar 1,1833. Euro/yuan 8,2446. Goud -0,7% op 2.054,05. Brent -0,4% op 44,93. Verder dalende rentes. Duitse Bunds -0,03 op min 0,57%. US Bonds -0,02 op 0,52%.

Geschreven door: Eddy Schekman



