AEX daalt, Dow weer omhoog en Trump is boos

VS-president Trump is boos dat aandelenmarkten zo sterk dalen door het coronavirus. Trump slaat echter naast de spijker. Het virus heeft de overspannen marktsituatie enkel een zetje gegeven. Helaas voor Trump hoeft nog geen omslag op de markten te worden verwacht.

Aandelenmarkten hebben geruime tijd spanningen opgebouwd in de vorm van een vrees voor een sterke afname van de groei van de Chinese economie, het einde van monetaire verruiming en het uitblijven van omzetgroei bij vele bedrijven. Winsten wisten nog te verbeteren, maar slechts doordat werd bezuinigd of eventuele reserves konden worden aangesproken. Charts gaven lange tijd aan dat alle westerse markten overbought waren. Analisten en strategen waren naïef door te denken dat ze de angel uit de markt konden halen door het zwaar beladen coronavirus beurstechnisch te neutraliseren door het te vergelijken met Sars.

Azië

De bewegingen op de Aziatische aandelenmarkten lijken een weerspiegeling van de problemen met het coronavirus. De Nikkei is -0,98% na eerder op de dag 2% lager te hebben gestaan. De Kospi is -1,05%, Australië -2,25% en Hong Kong min 0,67%. Euro/dollar 1,0867. Euro/yuan 7,6375. Goud -0,50% op 1.641,80. Brent +0,66% op 55,31 dollar door indekken shortposities. Duitse Bunds -0,002 op min 0,514%. US Bonds +0,044 op 1,374%.

AEX

De weekgrafiek voor de AEX (582,71) geeft aan dat men op zoek is naar een bodem. Die kan best enkele procenten beneden het huidige niveau liggen. Ga pas iets doen als de RSI op weekbasis op 30 staat. In de premarket staan de indices op een verlies, oplopend tot 0,8%. Dat is opvallend omdat de Dow in de premarket op een winst staat van 0,6% na de daling gisteren van 3,15%.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

