AEX dicht bij bovengrens bij een lage RSI

De AEX zal vandaag op eigen kracht op zoek moeten naar de opgaande beweging.

Alleen zijn er weinig positieve impulsen. China houdt de rent ongewijzigd. Het Nederlands consumentenvertrouwen kwam in mei uit op -38 tegen -37 een maand eerder. In Japan daalde de orderontvangst voor machines met 3,9%. Daarnaast zijn de markten in afwachting van het verloop van de besprekingen over het verhogen van het schuldplafon in de VS, iets waar altijd wel een oplossing voor komt.

Amerikaanse futures staan tot 0,2% lager. Azië wel wat hoger. Nikkei +0,8%, Shanghai +0,1%. Sensex +0,3%, Indonesië +0,4% en Hong Kong +1,4%, vooral door herstelbewegingen van gedaalde aandelen. Euro/dollar 1,0811. Brent -1,4% op 74,51 dollar. Goud -0,2% op 1.973 dollar.

De AEX staat dicht bij de bovengrens, maar de RSI wijst op verdere stijging.

