AEX dicht bij ondergrens maar nog niet oversold

De Europese aandelenmarkten zullen zich vandaag laten leiden door de kwartaalcijfers en de rente.

Tijdens de nabeurs in de VS steeg IBM met 3% op nauwelijks meevallende cijfers: winst per aandeel van 1,40 dollar versus een raming van 1,38 dollar, en Netflix daalde met 26% door de daling van de abonnementen. Morgan Stanley was 0,8% hoger op het bericht dat de winst hoger is dan de analisten hadden geraamd. Op jaarbasis was sprake van een winstdaling van 8%.

Futures staan vanmorgen iets lager door de stijgende rente en Netflix. Duitse Bunds +0,07 op 0,9180%, vergelijkbaar met 2014. US Bonds onveranderd op 2,9423%. Op basis van de beweging 2014-2020 ligt een weerstand op 1,0-1,1%. Euro/dollar is 1,0817. Bitcoin/dollar +1,7% op 41.384. Brent +1,1% op 108,41 dollar. Nikkei +0,8%, Shanghai -0,4%, CSI 300 -0,7% en Sensex +0,8%.

