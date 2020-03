AEX: Dividendrendementen schieten omhoog tot 20%

De aandelenmarkten zullen ook vandaag de negatieve sentimenten niet van zich kunnen afschudden. De jacht op de nieuwe steun, hopelijk de bodem, is ingezet. Welke aandelen zijn aantrekkelijk.

De Dow Jones is beneden de 21.000 gekomen en zal daar op basis van de ontwikkeling van de futures vandaag ook beneden blijven. De Dow staat ongeveer 1,5% in de min. De volgende steun ligt op 14.000. De AEX heeft ruimte voor een daling naar de 350. Dat is charttechnisch. Fundamenteel kunnen bij veel bewegingen vraagtekens worden geplaatst. Sinds begin dit jaar is een groot aantal aandelen met meer dan 55% gedaald. Sommige van die aandelen bieden ongekend hoge dividendrendementen: Unibail-Rodamco 20%, ING 14,8%, RD Shell 14,8% en Aegon 16,5%. Al deze aandelen horen thuis op het kooplijstje van beleggers.

Van alle kanten worden acties ondernomen om de economie niet te laten afglijden richting een depressie. De ECB gaat 750 miljard euro in de economie pompen. De Trump-regering wil iedere Amerikaan een cheque opsturen van 1.000 dollar. India overweegt om geld te sturen naar de informele economie ofwel de overheid zorgt ervoor dat de zwartgeld-economie over voldoende liquiditeiten beschikt.

Azië

Azië is vandaag lager. Nikkei en Shanghai –1,4%. Hong Kong en Australië tot 3,7% lager en Kospi zelfs 7,4% in de min. Goud +0,4% op 1.484,30. Brent +5,4% op 26,22 dollar. Duitse Bunds -0,133 op min 0,365%. US Bonds -0,024 op 1,234%.

