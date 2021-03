AEX doet aanval op 700. Wat volgt

De AEX zal blijven jagen op een doorbraak van de magische grens van 700. Het wordt een spannende periode.

Het gaat er helemaal niet om of de AEX boven de oude intraday high komt van iets beneden de 704. Het gaat om slechts een definitieve doorbraak. Charttechnisch kan de index dan doorstoten naar de 850. Een daling naar 600 is aannemelijk bij het uitblijven van een doorbraak.

Positief

Voor een aanval op de 700 is het positief dat de Euro Stoxx 50 in de premarket 0,1% in de winst staat. Ook de Amerikaanse futures staan marginaal in de plus. Ook geen knallende markten in Azië. Nikkei onveranderd. Shanghai +0,3%. CSI 300 +0,6%. Sensex +1,6%. Hong Kong +1,1%. Australië -0,9%. De stijgende importprijzen in Duitsland kunnen leiden tot opwaartse druk van de inflatie.

Euro/dollar staat nog onder druk op 1,1761. Ook euro/yuan is iets lager op 7,7341. Bitcoin onveranderd op 57.546, goud -0,5% op 1.704 en Brent -0,5% op 64,65 dollar. Duitse Bunds +0,04 op min 0,32%. US Bonds +0,02 op 1,75%.

Top-5 meest gevaarlijke AEX-aandelen op basis van potentie/risico: ASML, Signify, Besi, ASMI en ArcelorMittal.

