AEX doet mislukte aanval op 475

De AEX is begonnen met het testen van de weerstand van 475. Buitenlandse ontwikkelingen zijn niet het voordeel van de haussiers. Ook de oliemarkt zit tegen.

De olieprijs daalde vanmorgen met 3,1% naar 26,57 dollar. Dat kan worden opgevat als een aanwijzing dat de poging van de Amerikanen is mislukt om de olie-oorlog tussen Rusland en Saoedi-Arabië te beëindigen. De besprekingen van gisteren zijn dus op niets uitgelopen. Vraag- een aanbodverhoudingen zullen voorlopig verstoord blijven door politiek geweld. Rond de 25 dollar begint zich een zijwaartse beweging af te tekenen, maar de prijsdruk is dermate groot dat de ondergrens van de bandbreedte op 18 dollar ligt.

Het coronavirus blijft zwaar wegen. In het VK zijn de winkelverkopen de afgelopen maand met 0,3% gedaald, dus zonder lockdown. In Frankrijk daalde het ondernemersvertrouwen met 10 punten naar 95. In Duitsland daalde het consumentenvertrouwen met 5,6 punten naar 2,7.

In Azië fors lagere noteringen. Nikkei -4,5%, Indonesië -9,6%, Hong Kong -1,2% en Shanghai -0,6%. Euro/dollar 1,0902. Euro/yuan 7,7653. Goud -0,4% op 1.603,50. Duitse Bunds +0,04 op min 0,29%. US Bonds -0,04 op 0,80%.

AEX

De AEX is 2% lager geopend op 466. Daarmee geeft de markt een signaal af dat een doorbraak door de weerstand van 475 moeilijk zal zijn. RSI en prijsmomentum staan echter laag, zodat de kans groot is dat het om een tijdelijke correctie gaat op de recente stijging. Elke opgaande beweging blijft evenwel kwetsbaar zolang de trend daalt.

