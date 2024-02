AEX doet niets, Snap -30% en AkzoNobel -2%

De AEX heeft gisteren een nieuwe recordstand neergezet. Vandaag is de index onveranderd op 831,16.

Beleggers zijn in afwachting van kwartaalcijfers, waarbij vooral zal worden gekeken naar de groei van de afzet. Siemens Energy heeft 24% meer orders ontvangen bij een oplopende winst tot 1,6 miljard euro en een 12,6% hogere omzet op jaarbasis. Ford heeft het afgelopen kwartaal een winst per aandeel behaald van 0,29 dollar, het dubbele van de verwachtingen, bij een omzet van 43,2 miljard dollar tegen een raming van 40,1 miljard dollar. Snap is afgestraft met een koersdaling van 30% in de nabeurs door een tegenvallende omzet van 1,4 miljard dollar. De spanningen in het Midden-Oosten hebben tegenwind veroorzaakt in de groei. Dat weegt zwaarder dan de meevallende winst per aandeel van 8 dollarcent tegen een raming van 6 dollarcent. AkzoNobel is 1,2% lager op 70,42 euro na publicatie van het kwartaalbericht. Geen groei, geen glorie: -5% door lagere valuta’s.

Markten

Amerikaanse futures zijn vrijwel onveranderd. Ook Europa komt niet echt van z’n plaats. China in herstel: Shanghai +1,4%, CSI 300 +1,0%, maar Hong Kong -0,3%. Nikkei -0,2%. Euro/dollar 0,1% hoger op 1,0762. Brent +0,2% op 78,72 dollar.

