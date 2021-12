AEX doet rustig aan

De Europese aandelenmarkten doen het vandaag rustig aan. Dat is niet vreemd, omdat ze gisteren een flink voorschot hadden genomen op de sterke stijging in de VS.

De AEX is vrijwel onveranderd geopend. Shell, Heineken en Prosus staan bijna een procent lager. Adyen, Wolters Kluwer en Besi staan ruim een procent hoger. Azië is duidelijk hoger. Nikkei +1,4%. Shanghai +1,2%, Sensex +1,7%. Hong Kong -0,1%, omdat vastgoedbedrijf Kaisa niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. In het aandeel Kaisa mag niet worden gehandeld.

Uit de onderstaande scan blijkt dat de risico’s voor beleggers zijn toegenomen gezien het groeiende aantal waarden waarvan het saldo potentie/risico is omgeslagen naar negatief.

AEX

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16796 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht