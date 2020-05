AEX doet z’n best

De AEX heeft moeite om de opgaande lijn vast te houden.

Vanmorgen stond de beursgraadmeter 0,12% in de min op 509,23. Dat is niet iets waar beleggers zich druk om moeten maken na de sterke stijging van gisteren. ArcelorMittal -1,8%, Randstad -1,6% en RD Shell -1,4%. Bij de stijgers zijn de verschillen groter: Adyen +2,2%, ASML +1,2% en Galapagos +0,6%. De opwaartse beweging wordt vertraagd doordat de Duitse orderontvangst in maart met 15,6% daalde tegen een verwachting van min 10% en min 1,2% in februari.

Azië was overwegend hoger. Japan was nog dicht. Australië -0,4% ondanks meevallende detailhandelsverkopen in maart. Kospi +1,8% en Shanghai +0,6%. Euro/dollar is 1,0795.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14851 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht