AEX: doorbraak zal niet gemakkelijk gaan

De AEX zit in een kleurloze fase. Het is wachten op een impuls.

De Japan Manufacturing PMI steeg van 48,7 in april naar 49,0 in mei 2025, wat in lijn is met de schattingen en de hoogste druk sinds februari markeert. Het was echter de 11e maand op rij waarin de fabrieksactiviteit daalde, omdat bedrijven de impact van de stijgende Amerikaanse tarieven voelen, ondanks een zachtere daling van nieuwe orders en exportverkopen. Ondertussen bleef het vertrouwen in de buurt van het laagste punt in vijf jaar.

S&P mist ruimte voor een aanloop voor een opgaande beweging. Daling tot beneden 5.400 zou mooi zijn

Nikkei: trend positief

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

