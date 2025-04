AEX doorgeschoten. Grenzen verleggen?

Aandelenmarkten zoeken het hogerop, maar het vertrouwen van beleggers is ver te zoeken.

Het vertrouwen van particuliere beleggers in de beurs heeft in april opnieuw een flinke deuk opgelopen. De ING BeleggersBarometer daalt deze maand met 22 punten en komt uit op een score van 69. In maart daalde de BeleggersBarometer ook al met 31 punten. Door deze nieuwe daling bereikt de index het laagste niveau in tweeëneenhalf jaar.

Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Het vertrouwen onder beleggers is flink afgenomen, wat begrijpelijk is gezien de huidige internationale spanningen en de onrustige beurs. Toch zien we tegelijkertijd dat veel beleggers hun gedrag grotendeels ongewijzigd laten. Er wordt nog altijd periodiek ingelegd en er blijft vertrouwen in de lange termijn, met name in sterke namen als ASML en Shell.”

Geschreven door: Eddy Schekman

