AEX: draait nu om banencijfers

Gisteren keken beleggers uit naar het rentebesluit van de ECB. Vandaag gaat het om de Amerikaanse cijfers over de arbeidsmarkt.

De Amerikaanse economie zal in mei 2024 185.000 banen toevoegen, iets meer dan de 175.000 in april, deels geholpen door een opleving van de aanwerving door de overheid. Het werkloosheidspercentage zal naar verwachting stabiel blijven op 3,9% en op het hoogste punt in twee jaar blijven. Ook stegen de lonen waarschijnlijk met 0,3% op maandbasis, een kleine stijging ten opzichte van de 0,2% in april, maar de jaarlijkse stijging blijft ongewijzigd op 3,9%

Amerikaanse futures staan vrijwel onveranderd. De AEX staat 0,2% in de plus in een verdeeld Europa. Azië: Shanghai +0.1%, Nikkei 0.1%, Sensex +1,7%, Hong Kong -0,8%. Euro/dollar 1,0892. Brent onveranderd 79,95 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19846 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht