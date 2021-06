AEX: Dreiging van een van de ergste beurscorrecties

Aandelenmarkten zullen vandaag flinke verliezen moeten incasseren. Moody’s analist Mark Zandi houdt rekening met een correctie van 10-20% als de Fed de monetaire teugels strakker gaat aantrekken. Het zal volgens Zandi een jaar duur voordat het verlies is ingelopen.

In 1929 begon de crash met een verlies op een dag van 11%. Uiteindelijk bereikte de Dow Jones in 1932 de bodem met een verlies van bijna 70%. De correcties van 1987, 2010 en 2015 waren laag in de bandbreedte Zandi die nu voorziet. Daarmee lijkt het een van de ergst beurscorrecties in de geschiedenis te gaan worden.

1929

Voor de krach van 1929 struikelden koopjesjagers over elkaar heen. Het werd vooral gedreven door de ‘Roaring Twenties’, een periode van extreme groei na de Eerste Wereldoorlog. Alles kon. Aandelen werden niet meer fundamenteel beoordeeld. Aandelen werden met geleend geld gekocht in de verhouding van 1 op 3. Er was sprake van overproductie doordat bedrijven gemakkelijk aandelen konden uitgeven voor de financiering van investeringen, wat uiteindelijk leidde tot het dumpen van artikelen. De Amerikaanse economie werd beschermd met importheffing met als gevolg een daling van de wereldhandel met 66% in de periode 1929-1934. Angst regeerde; banktegoeden werden omgezet in cash.

Charttechnisch kan worden gesteld dat een beurscorrectie al enige tijd wordt uitgesteld. De kracht van de correctie wordt in feite bepaald door program trading, iets dat zich voor het eerst voordeed bij de krach van 1987. Bezitters van aandelen moeten zich realiseren dat je een stijging van 25% nodig hebt om een verlies van 20% goed te maken.

Verliezen

Bewegingen op de termijnmarkten in de vroege ochtend wijzen erop dat men probeert de correctie te stutten. Amerikaanse markten voegen 0,5% toe aan het verlies van vrijdag (Nasdaq -09%, Dow Jones -1,6%). De Euro Stoxx 50 staat 0,9% lager. Nikkei is -3,7%, Shanghai -0,2%, Sensex -0,7%, Hong Kong -1,4% en Australië -1,9%.

Euro/dollar is beneden de 1,19 gekomen op 1.1858. Euro/yuan 7,6814. Bitcoin -4,6% op 33.946, goud +0,6% op 1.774, koper -0,8%, staal -1,0%, ijzererts -1,6%, bitumen -2,9% en Brent +0,2% op 73,68 dollar. Duitse Bunds onveranderd min 0,1990%. US Bonds +0,07 op 1,3709%.

Top-10 AEX/AMX-aandelen

De ondergrens van de AEX ligt op 700 op dagbasis. De RSI staat nog niet laag genoeg voor koopjesjagers.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16187 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht